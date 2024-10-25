Какой урожай зерновых и раннего риса собран в Китае

Китай собрал урожай яровых зерновых и раннего риса, сообщило в пятницу Министерство сельского хозяйства и сельских дел на пресс-конференции, проведенной Информационным бюро Госсовета Китая, сообщает romanian.
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