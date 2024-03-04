Почему у динозавров, как Ти Рекс, были такие крошечные руки?

Многие тероподы известны своими нелепыми маленькими ручками – но какую функцию они выполняли? Тираннозавр рекс – пожалуй, самый знаменитый из динозавров, известный своими огромными зубами и гаргантюанскими размерами, а также сравнительно крошечными руками.
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