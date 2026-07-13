НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Айдар Җәббаров һәм Әлмәт театры артистлары парашюттан сикергән

Айдар Җәббаров һәм Әлмәт театры артистлары парашюттан сикергән

Кәрим Тинчурин театрының баш режиссеры Айдар Җәббаров һәм Әлмәт театры артистлары – Динар Хөснетдинов белән Динара Ганиевалар үзләренең күптәнге хыялларын чынга ашырганнар – парашюттан сикереп, тормышларына бераз адреналин өстәргә уйлаганнар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии