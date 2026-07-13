Айдар Җәббаров һәм Әлмәт театры артистлары парашюттан сикергән

Кәрим Тинчурин театрының баш режиссеры Айдар Җәббаров һәм Әлмәт театры артистлары – Динар Хөснетдинов белән Динара Ганиевалар үзләренең күптәнге хыялларын чынга ашырганнар – парашюттан сикереп, тормышларына бераз адреналин өстәргә уйлаганнар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии