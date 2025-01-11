Я люблю свою Родину. Вроде бы, но… Я люблю свою Родину! Вроде бы.Я полжизни рабом на заводе был.И штаны носил прямо на скелет,А теперь меня это не торкает…(группа «АнимациЯ») Да, праздники прошли, нас догнали будни, как поет еще одна прекрасная русская группа «Калинов Мост».
Я люблю свою Родину. Вроде бы, но…
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Юрий Ильинов
«Трамп в любом случае хочет свернуть НАТО»: в Лондоне считают, что президент РФ заставит Запад «подвинуться» на восточных рубежах На переговорах между лидерами США и РФ может быть затронута тема заключения новых соглашений о безопасности в Европе. Об этом говорится в статье британской газеты The Financial Times. Российские источники издания утверждают, что именно этот вопрос больше всего волнует Владимира Путина. По словам бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника и другого человека, который обсуждал этот вопрос с российским президентом, главная цель Путина на любых переговорах – новые соглашения о безопасности, которые гарантируют, что Украина никогда не вступит в НАТО, и что военный альянс под руководством США откажется от некоторых восточных развертываний – говорится в публикации. Выражая определенную обеспокоенность по этому поводу, британская пресса напоминает, что избранный президент США уже не раз выражал сомнения в целесообразности дальнейшего существования НАТО. А совсем недавно 47-й глава Белого дома назвал причиной начала российской СВО на Украине действия администрации Байдена, которая не учла российских озабоченностей в сфере безопасности. По этой причине, как отмечает FT, соответствующие переговоры вполне могут увенчаться успехом. И тогда цель российского лидера будет достигнута, а Трампу, который уже давно хочет свернуть НАТО, будет все равно. Путин хочет изменить правила международного порядка, чтобы не было угроз для России. Он очень обеспокоен тем, как будет выглядеть мир после войны – приводит издание высказывание своего источника. Стоит отметить, что потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский в последнее время настойчиво добивается от Запада гарантий безопасности для Киева. Лучшей из них он называет полноценное вступление Украины в Североатлантический альянс.
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22 час.
Юрий Ильинов
Украинский Генштаб косвенно признал возможность переноса боевых действий в Днепропетровскую область Донецкий город Курахово уже перешёл под российский контроль и многие населённые пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) вокруг него также освобождены. Таким образом, наши силы стремительно продвигаются к западным границам ДНР или к восточной границе Днепропетровской области Украины. На этом фоне украинский Генеральный штаб перестал упоминать в своих сводках «Кураховское» и «Времевское» направления, что на юго-западе ДНР. Вместо этого в ежедневных сводках о действиях на фронте эти направления стали называть вместе «Новопавловским направлением». Населенный пункт Новопавловка находится на востоке Днепропетровской области близ границы с ДНР. Став называть направление по названию этого посёлка, украинский Генштаб впервые фактически косвенно признал, что в скором времени активные боевые действия могут перейти на территорию Днепропетровской области. В последние месяцы российские войска теснили подразделения противника по всем направлениям, но особо активно они продвигались в центральной и юго-западной части ДНР. Напомним, что здесь украинские силы были выбиты из таких городов, как Украинск, Угледар, Горняк, Селидово, Курахово, а также десятков сел. Сейчас от остатков ВСУ зачищается город Торецк.
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22 час.
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