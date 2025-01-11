Юрий Ильинов

«Трамп в любом случае хочет свернуть НАТО»: в Лондоне считают, что президент РФ заставит Запад «подвинуться» на восточных рубежах На переговорах между лидерами США и РФ может быть затронута тема заключения новых соглашений о безопасности в Европе. Об этом говорится в статье британской газеты The Financial Times. Российские источники издания утверждают, что именно этот вопрос больше всего волнует Владимира Путина. По словам бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника и другого человека, который обсуждал этот вопрос с российским президентом, главная цель Путина на любых переговорах – новые соглашения о безопасности, которые гарантируют, что Украина никогда не вступит в НАТО, и что военный альянс под руководством США откажется от некоторых восточных развертываний – говорится в публикации. Выражая определенную обеспокоенность по этому поводу, британская пресса напоминает, что избранный президент США уже не раз выражал сомнения в целесообразности дальнейшего существования НАТО. А совсем недавно 47-й глава Белого дома назвал причиной начала российской СВО на Украине действия администрации Байдена, которая не учла российских озабоченностей в сфере безопасности. По этой причине, как отмечает FT, соответствующие переговоры вполне могут увенчаться успехом. И тогда цель российского лидера будет достигнута, а Трампу, который уже давно хочет свернуть НАТО, будет все равно. Путин хочет изменить правила международного порядка, чтобы не было угроз для России. Он очень обеспокоен тем, как будет выглядеть мир после войны – приводит издание высказывание своего источника. Стоит отметить, что потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский в последнее время настойчиво добивается от Запада гарантий безопасности для Киева. Лучшей из них он называет полноценное вступление Украины в Североатлантический альянс.