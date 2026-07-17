Зрители рассказали, почему смотрят программу «Вести Севастополь»

За девять лет у севастопольских Вестей появилась своя большая зрительская аудитория. Жители города следят за актуальными новостями в наших социальных сетях, каналах в мессенджерах, ну и, конечно, не пропускают телевизионные эфиры.
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