Экс-замминистра Тука: Оттава одобрила передачу Киеву списанных авиационных ракет

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука сообщил, что Канада одобрила отправку украинским войскам подлежащих утилизации авиационных ракет.
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