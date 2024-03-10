RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    России на ваши ИДЕИ наплевать, чем больше вы потратите из своего бюджета на НАТО, тем хуже будут жить ваши страны и, ...Президент Дуда за...
  • Наталья Середа
    Значит так хорошо стрижку сделали, раз отказалась платить.Молодец.Нас пенсионеров стригут как овец, выходишь из парик...В Перми закрылась...
  • Игорь Петров
    Минобороны России...

Экс-замминистра Тука: Оттава одобрила передачу Киеву списанных авиационных ракет

Экс-замминистра Тука: Оттава одобрила передачу Киеву списанных авиационных ракет

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука сообщил, что Канада одобрила отправку украинским войскам подлежащих утилизации авиационных ракет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх