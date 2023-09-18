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Полицейский вместе с другом помогли пожарным спасти детей из горящего дома в Нижегородской области

Вечером 10 июля 2023 года сотрудник уголовного розыска УМВД России по г. Нижнему Новгороду старший лейтенант полиции Артём Головийчук, находясь дома на улице Бекетова, почувствовал запах гари в квартире.

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