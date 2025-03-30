Театр абсурда
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Театр абсурда

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Энергетическое перемирие закончилось? Кремль заявил о праве России на ответ

Энергетическое перемирие закончилось? Кремль заявил о праве России на ответ

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что наша страна оставляет за собой право не исполнять постоянно нарушаемый Киевом мораторий на обстрелы энергообъектов.

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Комментарии
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Юрий анин
Ложь, Ложь, ложь - являются символом Европы...скоро она их сожрёт ...
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18 час.
Alex Nемо
Минск-1, Минск-2, Стамбул... Думаю что Эр Риад в том же списке - обещаний России опять надавали и заставили взять обязательства, вот только выполнять которые некому, а вот свои обязательства Россия усердно выполняет... Давно бы пора научиться бить в морду при первом же намёке на нарушения договорённостей и самим прекращать их исполнение со своей стороны, без всяких нот и заявлений от МИДа РФ и прочих соплей.
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18 час.
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