Энергетическое перемирие закончилось? Кремль заявил о праве России на ответ

Alex Nемо

Минск-1, Минск-2, Стамбул... Думаю что Эр Риад в том же списке - обещаний России опять надавали и заставили взять обязательства, вот только выполнять которые некому, а вот свои обязательства Россия усердно выполняет... Давно бы пора научиться бить в морду при первом же намёке на нарушения договорённостей и самим прекращать их исполнение со своей стороны, без всяких нот и заявлений от МИДа РФ и прочих соплей.