Леонид Яковлевич крайне негативно, просто крайне негативно, относится к Сталину

Медвежий уголОбществоПодписатьсяЛеонид Яковлевич крайне негативно, просто крайне негативно, относится к Сталину Дорогой гость Леонид Яковлевич Гозман Между прочим, он окончил МГУ и преподавал там психологию.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАндрейВырожденец....Ответить5 час.Zoia GoldshtabСВОЛОЧЬ СВОЛОЧЬЮ ПОМРЁТ! ЗАБЫТЬ НАВСЕГДА ОТВРАТНОГО ТИПА......Ответить3 час.МБМарина БиченоваЕсли друг Чубайса значит вор, можно конфисковать наворованное и сажать.Ответить2 час.
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