Медвежий угол

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Леонид Яковлевич крайне негативно, просто крайне негативно, относится к Сталину

Леонид Яковлевич крайне негативно, просто крайне негативно, относится к Сталину

Дорогой гость Леонид Яковлевич Гозман Между прочим, он окончил МГУ и преподавал там психологию.

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Комментарии
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Андрей
Вырожденец....
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