«Новая Сирия»: турецкие террористы делают генеральские карьеры

Уже не разыскиваемый боевик турецкого происхождения стал «бригадным генералом» в реорганизуемой сирийской армии Омер Чифтчи, известный также под прозвищами Мухтар Турк или Мухтар ат-Турки, один из предводителей запрещённой в России группировки «Аль-Каиды», и (надо полагать, по совместительству) агент турецкой разведкой MIT во время вооружённого конфликта в Сирии, наряду с четырьмя другими видными джихадистами, был повышен до бригадного генерала в армии «послеасадовской» Сирии.
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