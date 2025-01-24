БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Новая Сирия»: турецкие террористы делают генеральские карьеры

«Новая Сирия»: турецкие террористы делают генеральские карьеры

Уже не разыскиваемый боевик турецкого происхождения стал «бригадным генералом» в реорганизуемой сирийской армии Омер Чифтчи, известный также под прозвищами Мухтар Турк или Мухтар ат-Турки, один из предводителей запрещённой в России группировки «Аль-Каиды», и (надо полагать, по совместительству) агент турецкой разведкой MIT во время вооружённого конфликта в Сирии, наряду с четырьмя другими видными джихадистами, был повышен до бригадного генерала в армии «послеасадовской» Сирии.

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Комментарии
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Александр Т
Зато наши власти Эрдогану жо.пу лижут.
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4 час.

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