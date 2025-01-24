«Новая Сирия»: турецкие террористы делают генеральские карьеры

Уже не разыскиваемый боевик турецкого происхождения стал «бригадным генералом» в реорганизуемой сирийской армии Омер Чифтчи, известный также под прозвищами Мухтар Турк или Мухтар ат-Турки, один из предводителей запрещённой в России группировки «Аль-Каиды», и (надо полагать, по совместительству) агент турецкой разведкой MIT во время вооружённого конфликта в Сирии, наряду с четырьмя другими видными джихадистами, был повышен до бригадного генерала в армии «послеасадовской» Сирии.