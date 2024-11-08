ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Смирнов
    А вы не пробовали на жалобы реагировать? Вряд ли вам жалуются на отсутствие дождя или слишком обильное солнце.Хотите пожаловать...
  • Алексей Смирнов
    А ведь вполне возможно, наше капиталистическое правительство будет в плюсе однозначно. либо таким образом они сократя...Хотите пожаловать...
  • Malina
    Организованно, строем грузить в товарные составы и по спец.расписанию без остановок - назад в цветущую Киргизию!!!Киргизы откроют в...

Нам нужна не власть, а удобные объекты для пинков

Нам нужна не власть, а удобные объекты для пинков

Сами мы отвечать за себя не можем, - больно убогие. Должен быть кто-то, кто виноват во всём! «Балл у дочки по ЕГЭ был непроходной, но я сходила к МихалПетровичу, у него есть выходы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина52
Нам нужна НОРМАЛЬНАЯ власть, советская, а не обитатели дурдома....что сделали Россию колонией Киргизии
Ответить
7 час.
валерия
Когда власть будет властвовать для народа и в интересах народа, тогда мы и будем к ней относиться соответственно. А  сегодня  мало кто уважает  власть в целом. Еще слава Богу, что наш Президент пользуется  уважением народа. И еще несколько появившихся личностей, например, Белоусов, Захарова... Других назвать затрудняюсь.
Ответить
4 час.
Ина Куликова
Бастрикина не забудь... И Жогу...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх