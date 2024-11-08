Сами мы отвечать за себя не можем, - больно убогие. Должен быть кто-то, кто виноват во всём! «Балл у дочки по ЕГЭ был непроходной, но я сходила к МихалПетровичу, у него есть выходы.
Нам нужна не власть, а удобные объекты для пинков
Комментарии
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Ирина52
Нам нужна НОРМАЛЬНАЯ власть, советская, а не обитатели дурдома....что сделали Россию колонией Киргизии
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7 час.
валерия
Когда власть будет властвовать для народа и в интересах народа, тогда мы и будем к ней относиться соответственно. А сегодня мало кто уважает власть в целом. Еще слава Богу, что наш Президент пользуется уважением народа. И еще несколько появившихся личностей, например, Белоусов, Захарова... Других назвать затрудняюсь.
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4 час.
Ина Куликова
Бастрикина не забудь... И Жогу...
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3 час.
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