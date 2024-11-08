Нам нужна не власть, а удобные объекты для пинков

валерия

Когда власть будет властвовать для народа и в интересах народа, тогда мы и будем к ней относиться соответственно. А сегодня мало кто уважает власть в целом. Еще слава Богу, что наш Президент пользуется уважением народа. И еще несколько появившихся личностей, например, Белоусов, Захарова... Других назвать затрудняюсь.