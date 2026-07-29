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SPLETNIK

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"Хочу сесть тебе на лицо во время интервью". Слита новая "переписка" Ксении Собчак — с иноагентами Кашиным и Дудем

"Хочу сесть тебе на лицо во время интервью". Слита новая "переписка" Ксении Собчак — с иноагентами Кашиным и Дудем

В сети появились новые файлы из якобы слитой переписки Ксении Собчак: в них нашлись разговоры с иноагентами Олегом Кашиным (один из разговоров датируется мартом 2022 года) и Юрием Дудем.

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