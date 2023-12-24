Судьи в концовке засчитали Джа Морэнту блок-шот, когда мяч уже был на снижающейся траектории

Судьи не зафиксировали помеху попаданию мяча в концовке матча «Мемфиса» против «Атланты» (125:119). Форвард «Хоукс» Богдан Богданович при «-6» за 2:25 до финальной сирены устремился в быстрый отрыв и исполнил бросок из-под кольца, но Морэнт заблокировал лэй-ап серба.