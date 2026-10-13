Объявлены новые части любимых франшиз

Часто так бывает, что мультфильмы увлекают зрителя целиком и полностью. Хочется, чтобы любимая история никогда не заканчивалась, мир расширялся, а герои раскрывались с новых сторон.
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