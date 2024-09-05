Вице-премьер Госсовета КНР провел встречу с генеральным секретарем ООН

Пекин, 4 сентября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в среду провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который прибыл в Пекин для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.
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