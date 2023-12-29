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В Забайкалье утвердили новые правила продажи пива с 15 января 2024 года

В Забайкалье утвердили новые правила продажи пива с 15 января 2024 года

В Забайкальском крае с 15 января установили новые правила продажи пива и слабоалкогольной продукции.В пресс-службе Минэконома региона сообщили, что на все компании по торговле ими будут распространяться новый требования.

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