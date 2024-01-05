Константинов заявил, что Зеленский попадет в Крым только в наручниках

Владимир Зеленский и его подельники смогут попасть в Крым только в наручниках и под конвоем. Так считает глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя новые угрозы со стороны киевских властей, пишет РИА Новости.
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