В последние годы мы все чаще слышим необоснованные претензии в адрес Российской Федерации из Вашингтона.
Ллойд Остин: "Вариант один - отдать все, что есть у русских, под международный контроль"
Комментарии
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V
Valery
Если это афроамериканский стендап, то он тупой как и его автор-исполнитель.
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2 час.
Сергей Федотов
Как долго я лично и уверен все или очень многие из нас ждали от президента этих слов😁 И с КАКИМ удовольствием сейчас мы их не от себя, а повторяем, цитируем президента Путина в адрес охамевших матрасников: "Вы кто такие вообще?"
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2 час.
Анатолий
Американцы забыли еще попросить ключ от сейфа,где деньги России лежат,хотя кусочек уже слямзили.
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2 час.
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