Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Геманов
    Неужели господин ВВП не видит"вольные шарахания своего пресс-атташе? Более, чем странно!Госдума приняла д...
  • Яна
    И что из этого, поддержал-не поддержал, вытекает? Какой злопамятный...Дугин призвал пом...
  • ВераВерная
    Возмутительно. Зашевелились жирные коты, и тёмные пятна их биографий никому не интересны. А усатый своим вкрадчивым г...Госдума приняла д...

Ллойд Остин: "Вариант один - отдать все, что есть у русских, под международный контроль"

Ллойд Остин: "Вариант один - отдать все, что есть у русских, под международный контроль"

В последние годы мы все чаще слышим необоснованные претензии в адрес Российской Федерации из Вашингтона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
V
Valery
Если это афроамериканский стендап, то он тупой как и его автор-исполнитель.
Ответить
2 час.
Сергей Федотов
Как долго я лично и уверен все или очень многие из нас ждали от президента этих слов😁 И с КАКИМ удовольствием сейчас мы их не от себя, а повторяем, цитируем президента Путина в адрес охамевших матрасников: &quot;Вы кто такие вообще?&quot;
Ответить
2 час.
Анатолий
Американцы забыли еще попросить ключ от сейфа,где  деньги России лежат,хотя кусочек уже слямзили.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх