Ллойд Остин: "Вариант один - отдать все, что есть у русских, под международный контроль"

Если это афроамериканский стендап, то он тупой как и его автор-исполнитель.

Сергей Федотов

Как долго я лично и уверен все или очень многие из нас ждали от президента этих слов😁 И с КАКИМ удовольствием сейчас мы их не от себя, а повторяем, цитируем президента Путина в адрес охамевших матрасников: "Вы кто такие вообще?"