Глава Минусинского округа снял на видео последствия пребывания дикого зверя в гостях В тайге медведь разгромил домик главы Минусинского округа Красноярского края Дмитрия Меркулова — чиновник поделился кадрами последствий на своей странице во "ВКонтакте".