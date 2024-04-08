Мосбиржа внедрит механизм управления аллокаций

Московская биржа планирует внедрить механизм управления аллокаций для организаторов IPO — «Смарт Аллокатор», который будет содержать большое число сценариев аллокации, исключающие ручную работу и связанные с этим потенциальные ошибки, заявили Frank Media в пресс-службе Мосбиржи.
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