Мосбиржа внедрит механизм управления аллокаций

Московская биржа планирует внедрить механизм управления аллокаций для организаторов IPO — «Смарт Аллокатор», который будет содержать большое число сценариев аллокации, исключающие ручную работу и связанные с этим потенциальные ошибки, заявили Frank Media в пресс-службе Мосбиржи.