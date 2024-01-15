Сандерс: события в Газе хуже бомбардировок Дрездена во время Второй мировой

Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что гуманитарный кризис, разворачивающийся в секторе Газа, "хуже, чем то", что происходило в немецком Дрездене во время бомбардировок со стороны союзников в период Второй мировой войны.
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