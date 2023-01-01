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В Казахстане вышедших на митинг нефтяников обвинили во лжи

В Казахстане вышедших на митинг нефтяников обвинили во лжи

Нефтяники Жанаозена обратились к президенту Казахстан.Сегодня на улицах Жанаозена прошёл митинг с участием свыше сотни работников "МунайСпецСнаб Компани", которые обратлист к президенту Касым-Жомарта Токаева с требование обеуспечиь их работой.

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