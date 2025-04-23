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ФедералПресс

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Путин о производстве FPV-дронов: «Их очень ждут на линии боевого соприкосновения»

Путин о производстве FPV-дронов: «Их очень ждут на линии боевого соприкосновения»

МОСКВА, 23 апреля, ФедералПресс. Ситуация с обеспечением армии FPV-дронами остается напряженной – беспилотных средств пока недостаточно, однако работа по увеличению их производства продолжается ежедневно.

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