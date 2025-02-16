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Королевский танковый музей в Аммане

Королевский танковый музей в Аммане Здание Королевского танкового музея в АмманеУстройство колес такое же, как устройство колес в колеснице; оси их, и ободья их, и спицы их, и ступицы их, все было литое.

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