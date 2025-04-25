В ООН обеспокоены преследованием РПЦ и УПЦ на Украине

www.globallookpress.com/Lev Radin/Keystone Press Agency Обеспокоенность увеличивается по поводу ограничений, введенными Киевом в отношении Русской православной церкви (РПЦ) и канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили на сайте комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.
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