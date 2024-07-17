ЕНJ: лишний вес в молодости ведет к болезням сердца в возрасте 60 лет

Ученые из Калифорнийского университета (США) и Университета Имама Абдулрахмана Бен Фейсала (Саудовская Аравия) установили, что набор лишнего веса в любой момент жизни в возрасте старше 20 лет значительно повышает риск развития болезней сердца к 60 годам.