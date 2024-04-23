В Рязанском пройдет показ фантастической балетной постановки

"Театр на экране" приглашает жителей района на просмотр фантастической балетной постановки Ролана Пети "Летучая мышь", которая состоится 24 апреля (среда) в 11:30 на экране центра Московского долголетия «Рязанский».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии