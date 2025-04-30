Сто дней иллюзий и ошибок

«Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться и нанимать самых компетентных и трудолюбивых патриотов, которые приведут нашу страну к золотому веку», - написал Трамп в сети Truth Social.
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