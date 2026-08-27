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Maxell создала аккумуляторы 1/2AA, которые выдают 3,6 В, заряжаются без проводов и работают при температуре 150 °C

Maxell создала аккумуляторы 1/2AA, которые выдают 3,6 В, заряжаются без проводов и работают при температуре 150 °C

Стандартизированный элемент питания для нестандартных условий эксплуатации Японская Maxell разработала компактный модуль на основе перезаряжаемых твердотельных аккумуляторов, поддерживающий беспроводную зарядку и работающих при температурах до 150 °C.

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