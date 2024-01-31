Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

До конца 2024 года город получит еще 800 электробусов Москва является лидером в Европе по количеству электробусов, на сегодняшний день в столице действует около 120 маршрутов, которые обслуживают более 1400 экологичных машин.
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