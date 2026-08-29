❗️ В Крыму снизилась процентная ставка займа на бизнес В регионе снизилась процентная ставка на займы для предпринимателей — 7% по приоритетным направлениям, сообщила директор фонда микрофинансирования предпринимательства РК Валентина Аленина.
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