Посла России вызовут в МИД Италии из-за решения по активам Ariston Thermo Group

Российского посла Алексея Парамонова вызовут в МИД Италии для объяснений решения властей России о передаче российских активов итальянской Ariston Thermo Group в управление компании «Газпром бытовые системы».
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