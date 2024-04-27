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Посла России вызовут в МИД Италии из-за решения по активам Ariston Thermo Group

Посла России вызовут в МИД Италии из-за решения по активам Ariston Thermo Group

Российского посла Алексея Парамонова вызовут в МИД Италии для объяснений решения властей России о передаче российских активов итальянской Ariston Thermo Group в управление компании «Газпром бытовые системы».

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Комментарии
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Eduard
Не надо приходить! На свои решения воров пусть смотрят,
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