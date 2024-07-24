В Кольцово осенью планируют запустить рейсы в Камбоджу

В екатеринбургском аэропорту Кольцово осенью планируют открыть рейсы в Камбоджу. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, туроператор OneClick Travel объявил о намерении запустить в ноябре программу в эту страну.
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