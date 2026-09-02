Tenet Plus L6: старт производства и цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Российская компания «АГР Холдинг» объявила о запуске нового бренда Tenet Plus в феврале этого года, а в середине июня был анонсирован первенец марки — кроссовер L6.
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