Поздравление с Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи.

Уважаемые работники печати, радио, телевидения и связи города Бобруйска!От имени Бобруйского городского исполнительного комитета и городского Совета депутатов поздравляем вас с профессиональными праздниками - Днем печати, Днем работников радио, телевидения и связи.
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