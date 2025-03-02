Игроку «Кристал Пэлас» наложили 25 швов на ухо после удара ногой от вратаря «Миллуолла»

Форвард «Кристал Пэлас» из сборной Франции Жан‑Филипп Матета получил травму в матче с «Миллуоллом». Как сообщает пресс‑служба «Кристал Пэлас», футболист выписан из больницы, а за его состоянием будет следить клубный врач.