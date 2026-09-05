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Ozon выходит на аутсорс сортировки: партнёры возьмут на себя приём, обработку и передачу посылок

Ozon выходит на аутсорс сортировки: партнёры возьмут на себя приём, обработку и передачу посылок

Партнёры будут выполнять задачи по приёму и сортировке отправлений, передаче посылок курьерам и их возврату.

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