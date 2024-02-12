Какой крупный альткоин может обойти по росту Bitcoin и Ethereum?

Рынок криптовалют привлек внимание широкого круга традиционных инвесторов после запуска Bitcoin ETF. Однако их интерес часто ограничен только монетами BTC и ETH, что привело к росту их стоимости, превосходящему тренды курсов других крупных альктоинов из топ-10.
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