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NCIS: Origins: Mark Harmon's Gibbs Leaves Alaska (And Reports For Duty?!) In Season 3 Trailer

NCIS: Origins: Mark Harmon's Gibbs Leaves Alaska (And Reports For Duty?!) In Season 3 Trailer

CBS has released an NCIS: Origins Season 3 trailer, which sees Mark Harmon's Gibbs getting out of Alaska and returning to his old stomping grounds - watch.

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