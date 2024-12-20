Он над нами издевается. Западные пропагандисты обиделись на Путина

Путин подводит итоги года, а западные пропагандисты заходятся в истерике. Американские журналисты обвиняют президента России в "демонстрации контроля", а немецкие и вовсе на него обиделись: Путин, видите ли, издевается над Германией.
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