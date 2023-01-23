Военное обозрение

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Зеленский: Украине противостоит Россия с тысячами танков, а страны-партнёры размышляют о передаче нам 10 или 20 таких машин

Зеленский: Украине противостоит Россия с тысячами танков, а страны-партнёры размышляют о передаче нам 10 или 20 таких машин

Глава киевского режима на данном этапе оказался буквально зациклен на теме танков. После так называемого «танкового» саммита в немецком Рамштайне, где США и Германия отказали Украине в поставках своих танков, Зеленский вновь начал раздавать интервью сначала с призывами поставить «Абрамсы» и «Леопарды», затем с сетованием по поводу того, что танков … .

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