Борис Титов: китайские авто лучше европейских, но в авиации нерешенные проблемы

Борис Титов, спецпредставитель президента России, в интервью сообщил о предпочтениях в китайских автомобилях перед европейскими и подчеркнул необходимость прогресса в российской авиации, учитывая доминирующие позиции Airbus и Boeing.
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