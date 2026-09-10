Пленный из ВСУ заявил, что тела украинских солдат три недели лежали на передовой

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Тела погибших украинских военнослужащих не эвакуировались передовых позиций на протяжении трех недель, рассказал пленный украинский военнослужащий Александр Курий.
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