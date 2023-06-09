Политический эксперт рунета

1 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    В заголовке 300 млн в тексте 300 тыс ...Так сколько чего???Сбежавший из Росс...
  • лина любимцева
    Потому, что ДРЕМУЧИЙ НАЦИЗМ - это суть  западных геополитиканов!!!Лавров: западные ...
  • Надежда Белугина
    Пусть им там будет хорошо, чтобы никогда не появилось желание вернуться к нам обратно.Журналисты расска...

People's World: НАТО готовит беспрецедентную по масштабам провокацию у Калининграда

People's World: НАТО готовит беспрецедентную по масштабам провокацию у Калининграда

Североатлантический альянс пошел на отчаянную авантюру с военными учениями, которые могут стать самой масштабной антироссийской провокацией в истории, сообщил американский аналитик Джон Войчик.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх