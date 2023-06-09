People's World: НАТО готовит беспрецедентную по масштабам провокацию у Калининграда

Североатлантический альянс пошел на отчаянную авантюру с военными учениями, которые могут стать самой масштабной антироссийской провокацией в истории, сообщил американский аналитик Джон Войчик.
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