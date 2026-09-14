«С неядерной войной у Трампа не получается»: может ли разразиться апокалипсис на Среднем Востоке

Для США сейчас важнее вопрос ядерного сдерживания Ирана, чем Ормузский пролив, пишут СМИ. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «ФедералПресс» объяснил, почему нынешнее правительство США не исключает атомную войну, что мешает Трампу заключить мир на Среднем Востоке и как на это влияет отсутствие у Ирана ядерного оружия:Трамп провалил внешнюю политику США, отмечает политолог.
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