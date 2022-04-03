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В Республике Сербия проходят президентские и парламентские выборы

Президентские и внеочередные парламентские выборы стартовали сегодня в Республике Сербия.Утром по всей стране открылись 8267 избирательных участков.

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