В самарском Роспотребнадзоре родителям дали советы по выбору летнего лагеря

Рекомендации были предоставлены в связи с предстоящим летним сезоном.Так, региональное управление Роспотребнадзора сообщило о том, что необходимо сделать, и на что следует обратить внимание при выборе летнего оздоровительного лагеря.
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