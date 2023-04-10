Отъехавшая совесть российского народа

В свете последних событий в Тель-Авиве в частности и в Израиле вообще, хотелось бы спросить у отъехавшей совести российского народа, каково это жить в стране, не воюющей со своими соседями (как выражалась мадам Бунина из Яндекса, собирая чемоданы в апреле прошлого года)? Комфортно? Уютно? Удобно? Социально и морально приемлемо? Осуждать бомбардировки Израилем сектора Газа и Ливана в ответ на террористические акты со стороны соседей будем, или когда Россия в ответ на восемь лет открытого террора в адрес русских людей наконец присылает ответку - это агрессивная война против соседей, а когда Израиль делает то же самое, хотя при несколько других обстоятельствах, это самооборона? И осуждению не подлежит? Как там будущий президент России Пугалкин в обтягивающих его разработанную задницу штанишках, уже высказался? Как там сама его бабка, потерявшая всякие представления о том, как следует прилично стареть, которая еще недавно так восторженно отзывалась об Израиле ("как мне тут хорошо, как я себя тут чувствую как дома, как мне тут все духовно близко "), назад в Грязи безопасные, подмосковные не засобиралась еще? Или Сема Слепаков, лыжи еще не смазал? Да и вся прочая отъехавшая тусовочка, включая Макаревича и его абсолютную нацистку жену Кляйн (см.