Глава Приднестровской Молдавской Республики заявил о спаде таможенных платежей

РИАМО - 24 фев. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский рассказал, что таможенные платежи, поступающие в бюджет Приднестровья, уменьшились на 18% из-за введения Молдавией пошлин.
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