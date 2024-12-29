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Российские военные взяли под контроль село Новотроицкое в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Новотроицкое в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Новотроицкое в ДНР. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике бригад противника около восьми населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

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