Российские военные взяли под контроль село Новотроицкое в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Новотроицкое в ДНР. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике бригад противника около восьми населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
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